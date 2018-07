Cardi B cancela participação em turnê de Bruno Mars: 'Subestimei essa coisa de ser mãe'

Cardi B ao lado do marido Offset, pai de sua filha. Foto: Instagram / @iamcardib

A rapper Cardi B anunciou em sua conta no Instagram que estará fora da turnê 24K Magic Tour de Bruno Mars. Em fevereiro, o cantor havia incluído a rapper como convidada especial dos últimos shows da turnê, após sua participação no remix da faixa Finesse.

A cantora deu à luz uma menina, batizada de Kulture, há duas semanas. Na publicação do Instagram, Cardi explica que “subestimou todo esse lance de ser mãe” e que precisa de tempo para se recuperar mental e fisicamente. Ela ainda acrescenta que não quer deixar a recém-nascida de lado por causa dos shows, então vai se dedicar à família neste momento.

"Eu pensei que seis semanas seriam suficientes para eu me recuperar fisicamente e mentalmente. Eu também pensei que seria capaz de levá-la comigo na turnê, mas eu acho que subestimei todo esse lance de ser mãe. Não apenas eu não estou pronta fisicamente, como não estou pronta para deixar meu bebê, já que os médicos explicaram que não é saudável para ela ir para a estrada", disse ela no comunicado. A primeira apresentação de Mars com Cardi B seria no dia 7 de setembro.

Em resposta, Bruno Mars se pronunciou e apoiou a decisão da rapper. Também no Instagram, o cantor publicou: O mais importante é a sua saúde e de sua família. Eu sei que os fãs vão entender. Você está absolutamente fazendo a coisa certa”.

Confira as postagens: