Cardi B anuncia nascimento e conta o nome de sua primeira filha

Cardi B recebendo o prêmio iHeartRadio em março de 2018 Foto: Mario Anzuoni / Reuters

A cantora Cardi B usou seu Instagram para anunciar que deu à luz sua primeira filha, na terça-feira, 10.

Na legenda da imagem postada para contar a novidade, também revelou o nome da criança: Kulture Kiari Cephus.

Cardi anunciou sua gravidez e o sexo do bebê no mês de maio, e, recentemente, revelou que se casou secretamente com Offset em 2017. O rapper já tem outros três filhos de relacionamentos anteriores.

Confira a publicação com o anúncio abaixo:

Kulture Kiari Cephus 07/10/18 @offsetyrn Uma publicação compartilhada por Cardi B Official IG (@iamcardib) em 11 de Jul, 2018 às 7:36 PDT

