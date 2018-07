Cara Delevingne revela que Harvey Weinstein tentou beijá-la à força

A atriz e modelo Cara Delevingne Foto: Instagram / @caradelevingne

Cara Delevingne se tornou a quinta atriz de Hollywood — junto de Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd e Rose McGowan — a afirmar, em publicação em seu perfil do Instagram, que sofreu assédio sexual do produtor de cinema Harvey Weinstein, de 65 anos.

A atriz disse em seu que, quando ela começou a trabalhar em Hollywood, ela recebeu uma ligação desconfortável de Weinstein, que perguntava com quem ela havia dormido, antes de contar-lhe que, se ela fosse lésbica, não faria sucesso.

Além disso, a britânica de 25 anos revelou que, um ou dois anos depois, durante um encontro formal, Weinstein a convidou para ir a seu quarto e um assistente dele recomendou que ela o acompanhasse.

No quarto, segundo Delevingne, ele a perguntou se ela podia cantar. “Após cantar, eu disse que tinha que ir embora. Ele me levou à porta e parou à minha frente e tentou me beijar. Eu o parei e consegui sair do quarto.”

Também modelo, Delevingne disse que sentiu medo em revelar as acusações para não prejudicar a família de Weinstein. “Também estava com muito medo de que esse tipo de coisa tivesse acontecido a tantas mulheres que conheço, mas nenhuma disse nada por medo”, contou.

Confira a postagem abaixo: