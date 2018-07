Cara Delevingne declara seu amor pela namorada

Foto:

Cara Delevingne está "completamente apaixonada" por St. Vicent. A modelo e atriz, de 23 anos, está totalmente encantada pela cantora e compositora, de 33 anos - cujo nome verdadeiro é Annie Clark - e admitiu que não poderia estar mais feliz.

"Estou completamente apaixonada. Antes, não sabia o que era amor, amor verdadeiro. Não entendia a profundidade dele. Sempre costumava pensar que era você contra o mundo. Agora sei que o significado da vida é o amor. Mesmo que seja por você, pelo mundo ou sua parceira", disse Cara à Vogue britânica.

Embora ela descreva sua sexualidade como "líquida", Cara se diz feliz quando as pessoas dizem que ela é gay. "Quando criança, costumava usar gay como uma palavra ruim. Do tipo: 'isso é tão gay'. Estou obviamente apaixonada, então se as pessoas querem dizer que sou gay, isso é ótimo. Mas somos todos líquidos - mudamos, crescemos", explicou.

Cara também disse à publicação que sua família, incluindo seus pais Pandora e Charles, apoiam sua relação com a cantora.