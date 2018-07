Capa do New York Post sobre divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt é criticada

Capa do jornal americano New York Post sobre o divórcio de Angelia Jolie e Brad Pitt Foto: Divulgação

"Por favor, não se alegrem com o sofrimento pessoal", diz o comentário com mais likes no post do Facebook com a capa da edição de hoje, 21, do jornal New York Post. Essa apenas uma das críticas à publicação que usou uma foto da atriz Jennifer Aniston na capa que se referia ao divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt. Os atores do casal 'brangelina' se conheceram durante as gravações do filme "Senhor e senhora Smith", em 2005, quando Pitt ainda era casado com Aniston.

Nas redes sociais, o tabloide New Yor Post ainda usou a frase "Jennifer Aniston sabia Brangelina iria acabar um dia" para convidar os leitores a lerem seu especial sobre o divórcio. Por outro lado, muitos internautas estão usando a capa da publicação para criticar o atual momento do jornalismo.

Jennifer Aniston e Brad Pitt se separaram há 15 anos. Atualmente, a atriz está com o ator Justin Theroux, com quem se casou em uma cerimônia privada, em 2005.