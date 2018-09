Cantora Sia comemora 8 anos de sobriedade e recebe apoio de fãs

A cantora Sia. Foto: Danny Moloshok / Reuters

A cantora Sia fez uma postagem em seu Twitter comemorando o fato de estar sóbria há oito anos nesta terça-feira, 11. Há alguns anos, ela admitiu ter sofrido com a dependência de álcool e outras drogas no passado.

"Oito anos sóbria hoje. Eu te amo, continue em frente. Você consegue fazer isso", escreveu.

Diversos fãs demonstraram apoio à cantora usando a hashtag #WeLoveYouKeepGoing na rede social.

"Sim, Sia, você deve estar orgulhosa de você mesma e também orgulhosa por inspirar outras pessoas com a sua música, seu caráter e sua simpatia", escreveu uma.

"Sia, você é o maior ser humano do mundo, sempre lá para espalhar o amor e levar a tristeza para longe", disse outra.

Confira abaixo a publicação de Sia e algumas mensagens enviadas por seu seguidores [em inglês]:

Eight years sober today. I love you, keep going. You can do it. — sia (@Sia) 11 de setembro de 2018

I couldn’t be more proud... Congratualations girl! And remember that we love you no matter what ❤️#WeLoveYouKeepGoing — Kim #TeamSia ♥ (@KimGoovaerts) 11 de setembro de 2018

Yes @Sia , you should be proud of yourself and also proud of inspiring other people with your music , your character and your kindness ♥️ #weloveyoukeepgoing https://t.co/KdBFiYKEcB — fk (@friday_fk) 11 de setembro de 2018

#WeLoveYouKeepGoing Congratulations SIA, you are such an inspiration. A force to be reckoned with in music❗️‍♀️ https://t.co/Cquw7ZOovp — Sandra (@sandy_moon2003) 11 de setembro de 2018

8 years since you escaped from your worst nightmare, because of your bravery, strenght and love for life. You're our everything, our reason to keep going, the one who taught us how to love ourselves before living from what people say. Just... Thank you..#WeLoveYouKeepGoing pic.twitter.com/E2V04BCmRn — Taj (@Taj07666375) 11 de setembro de 2018

@Sia you are the greatest human in the world, always there to spread the love and wash away the sadness #WeLoveYouKeepGoing — Thunderclouds (@SiaTheGreatest_) 11 de setembro de 2018