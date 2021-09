Cantora Michelle Heaton publica foto antes e depois do alcoolismo: 'Não é para chocar'

A cantora inglesa Michelle Heaton, que se abriu sobre problemas com alcoolismo Foto: Instagram/@wonderwomanshel

Michelle Heaton, fundadora da banda britânica Liberty X, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 15, para falar sobre a caminhada em direção à desintoxicação e a luta contra o alcoolismo. Ela publicou, no perfil oficial no Instagram, uma foto da época em que consumia grande quantidade de bebida e outra semanas após o tratamento.

"Essa foto não é pra chocar, era a minha realidade! 20 semanas atrás, esta era eu, eu estava arruinada, o sistema imunológico estava destruído. A segunda, sou eu hoje - salva - forte, feliz e saudável", declarou.

No dia 6 de agosto, a cantora usou as redes sociais para comemorar 100 dias sem o consumo de bebida alcoólica: "Limpa e sóbria! tudo o que eu podia ver era escuridão, agora posso ver a luz. Onde havia dor eu sinto alegria", disse na ocasião.

A publicação de Heaton ocorre no momento em que o Reino Unido celebra o Dia Nacional da Sobriedade e o Mês Nacional da Recuperação.

"O dia oferece uma oportunidade para construir redes de apoio educadas. O sucesso é mais provável quando os sistemas são pavimentados com apoio consciente, amoroso e honesto. Se tropeçarmos, não será mais provável que nos levantemos novamente quando temos um sistema de suporte sólido?", afirmou a cantora. Para ela, ações do tipo contribuem para derrubar o estigma sobre o alcoolismo.