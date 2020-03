Cantora Luiza Possi publica foto 'fofa' do filho de oito meses e encanta os fãs; veja

A cantora e compositora Luiza Possi Foto: SERGIO CASTRO|ESTADÃO

Luiza Possi, de 35 anos, encantou seus seguidores do Instagram com uma foto do seu filho Lucca nesta terça-feira, 3.

O menino de oito meses, fruto do casamento dela com o diretor de TV Cris Gomes, chamou a atenção com uma foto para lá de fofa. Com um sorriso durante o banho e brincando com um pelúcia, o garoto aparece com o cabelo ensaboado e dentro de uma banheira.

"Desculpa mesmo, gente. Mas precisei postar, porque... bem, porque... o Lucca é a coisa mais linda do mundo", escreveu na rede social. Personalidades não pouparam elogios. "Obrigada por compartilhar e nos alegrar com esse sorriso", disse Sheila Mello. "Linda manifestação divina", comentou Débora Nascimento.

Carla Diaz, o produtor musical Rick Bonadio e Daniela Mercury também demonstraram simpatia pelo pequeno Lucca.

Veja a foto: