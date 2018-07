Cantora inglesa sobre preenchimento labial: 'Eu parecia o Nemo'

Tulisa Contostavlos sobre preenchimento labial: "Eu parecia o Nemo". Foto: Reprodução/Instagram

A cantora e compositora britânica Tulisa Contostavlos, de 28 anos, famosa por ter sido jurada no The X Factor, concedeu uma entrevista ao programa televisivo Good Morning Britain e comentou os resultados do preenchimento labial que fez em 2014.

Tulisa afirmou que os lábios ficaram inchados devido a uma resposta negativa do seu organismo ao procedimento, "Era um preenchimento e eu tive uma reação alérgica. Eu parecia o Nemo", relatou, entre risadas, em referência ao peixe do filme da Disney.

O susto, contudo, não durou muito tempo. "Felizmente, foi algo temporário, pois dissolveu", finalizou, explicando que não precisou se submeter à reversão para que os lábios voltassem ao normal.

Você pode assistir a um trecho da entrevista aqui.

Confira uma foto de como Tulisa ficou logo após o preenchimento labial: