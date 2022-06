Cantora gospel Eyshila Santos e marido sofrem acidente de carro

A cantora Eyshila e o marido Odilon Santos sofreram um grave acidente de carro na noite desta quarta-feira, 1° de junho. Foto: Instagram/@eyshilasantos

Eyshila Santos, cantora gospel conhecida como Eyshila, sofreu um grave acidente de carro nesta quarta-feira, 1°. Ela estava acompanhada do marido, o pastor Odilon Santos.

No Instagram, a artista compartilhou uma imagem de um carro capotado e com a parte da frente destruída. Na legenda, ela colocou um versículo da Bíblia e incluiu uma hashtag com a frase "o milagre somos nós".

"Eu e o Odilon estamos vivos, grande foi o livramento. Mais tarde eu tento passar mais detalhes. Obrigada por toda a ajuda, orações e palavras de carinho que recebemos. Assim que possível daremos mais notícias", disse.

Eyshila é uma das cantoras mais populares da cena gospel no País e é casada com Odilon desde 1995. A irmã do pastor é esposa de Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.