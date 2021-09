Cantora Gloria Estefan revela abuso sexual aos 9 anos de idade

A cantora Gloria Estefan. Foto: REUTERS/Simon Dawson

LOS ANGELES - A cantora Gloria Estefan revelou que foi abusada sexualmente aos 9 anos de idade, por um professor de música que era parte de sua família.

A cantora de Turn the Beat Around falou pela primeira vez sobre o abuso em um episódio de Red Table Talk: The Estefans, que foi lançado no Facebook Watch na quinta-feira.

Ela não identificou seu abusador, mas disse que ele ameaçou matar sua mãe se ela falasse sobre o abuso.

"Ele era da família, mas não era da família mais próxima. Ele estava em uma posição de poder porque minha mãe havia me colocado na escola de música dele, e ele imediatamente começou a dizer que eu era muito talentosa e precisava de atenção especial, e se sentia sortuda por conta da atenção que ele me dava", disse Estefan, que hoje tem 64 anos.

"Eu disse a ele 'Isso não pode acontecer, você não pode fazer isso'. E ele disse: 'Seu pai está no Vietnã, sua mãe está sozinha e eu vou matá-la se você contar a ela", acrescentou a artista.

Estefan disse quando finalmente contou à sua mãe, ela chamou a polícia, mas foi desencorajada a levar a questão adiante na Justiça por conta do trauma pelo qual Estefan passaria se precisasse testemunhar.