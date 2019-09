Cantora Ellie Goulding se casa com vendedor de arte em cerimônia luxuosa; veja fotos

Recém-casados Ellie Goulding e Caspar Jopling deixam a catedral York Minster, em York, na Inglaterra Foto: Danny Lawson/PA via AP

A cantora e compositora britânica Ellie Goulding se casou com o vendedor de arte Caspar Jopling em uma cerimônia luxuosa que contou com a presença dos amigos Katy Perry, Orlando Bloom e Sienna Miller.

Os dois se casaram no sábado, 31, em Yorkshire, Inglaterra, na catedral gótica de York Minster.

Goulding, de 32 anos, usava um vestido branco da Chloe. Ela parou em uma minivan Volkswagen azul adornada com flores para comemorar com seu longo véu sobre o rosto. Seus assistentes lutavam contra o vento que batia no vestido de gola alta e manga longa.

Ellie Goulding, de 32 anos, usava um vestido da Chloe Foto: Danny Lawson/PA via AP

Goulding e Jopling, 27 anos, que têm laços familiares na região, estavam noivos desde o ano passado.

Os fãs e curiosos se alinhavam em uma fila na rua que levava à catedral quando os convidados chegaram. Entre outras celebridades presentes estavam Sarah Ferguson e suas duas filhas, princesas Eugenie e Beatrice.

Ellie Goulding e Caspar Jopling estavam noivos desde o ano passado Foto: Danny Lawson/PA via AP

Ellie Goulding se casou com o vendedor de arte Caspar Jopling, de 27 anos Foto: Danny Lawson/PA via AP