Cantora Cher quer ter corpo congelado e preservado após a morte

A cantora Cher, de 72 anos. Foto: Washington Post / Sarah L. Voisin

Há quem prefira ser enterrado, cremado, ou realmente não se importa com o destino após a morte. Porém, no caso de Cher, a cantora já sabe que quer ter seu corpo congelado e preservado depois de morrer.

De acordo com o Radar Online, uma fonte próxima à artista disse que “recentemente ela se tornou obcecada com criônica”, processo de preservação de humanos e animais em baixas temperaturas com a ideia de que a cura ou reanimação sejam possíveis no futuro.

“Ela acha que trabalhou tanto com os médicos e adotou um estilo de vida saudável para parecer décadas mais jovem do que ela, por que não continuar com isso quando ela se for?", reportou o site.

Aos 72 anos, Cher reduziu sua agenda de compromissos e chegou até mesmo a cancelar alguns shows em 2017 após uma forte gripe. "Todo mundo está muito horrorizado e ri, dizendo que ela ainda tem alguns anos para decidir, mas ela está determinada", complementou a fonte.