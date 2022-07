Cantor The Weeknd terá casa no Halloween da Universal Studios Foto: Twitter/@theweeknd

Pela primeira vez, o cantor The Weeknd ganhará uma atração durante o período da Halloween Horror Nights, do Universal Studios. O artista canadense terá uma casa assombrada baseada em seu álbum After Hours, como atração durante as festas de Halloween.

Intitulada The Weeknd: After Hours Nightmare, a novidade ficará disponível a partir de 2 de setembro tanto nos parques da Universal Studios Hollywood quanto no Universal Orlando Resort. “Eu sempre quis minha própria casa assombrada no Halloween Horror Nights, já que o Halloween sempre foi significativo para minha música, então este é um sonho total que ganhou vida” disse The Weeknd.

“Sinto que meus videoclipes serviram como plataforma de lançamento para uma colaboração como essa”, continuou o cantor. O artista é conhecido por misturar letras ousadas e provocantes com sons inovadores e misteriosos. After Hours é o quarto álbum do cantor, que alcançou o primeiro lugar nas paradas e gerou vários sucessos, incluindo Too Late, In Your Eyes e o famoso single Blinding Lights. A partir de setembro algumas faixas do álbum serão remixadas como a trilha sonora de um filme de terror para complementar a experiência do Halloween Horror Nights.

Com os sons misteriosos de After Hours reverberando ao longo da experiência, os visitantes entrarão em um pesadelo surreal cheio de personagens e temas inspirados na música e clipes de The Weeknd. À medida que são perseguidos por assassinos, criaturas estranhas, enfaixadas e outros horrores da mente do artista, os visitantes serão desafiados a resistir.

Nas redes sociais, The Weeknd compartilhou o material de divulgação da atração, além de já contar também com um vídeo oficial de apresentação no YouTube. Descrita como uma paisagem de “sonho febril”, o trajeto mostrará como sobreviver em Los Angeles e os horrores que vêm com isso.

A casa será dividida em três cenários, todas desenvolvidas através da estética do álbum do astro pop. A atração também trará performances exclusivas e efeitos especiais por entre os ambientes do novo projeto da Universal.