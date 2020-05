Cantor Sorocaba anuncia nascimento do primeiro filho, Theo

O cantor Sorocaba anunciou o nascimento do filho e homenageou a mulher Foto: Thalita Castanha

O cantor Sorocaba, que faz dupla sertaneja com Fernando, anunciou neste domingo, 17, o nascimento do seu primeiro filho, Theo. Ele nasceu em um parto normal, e a mãe da criança, a modelo Biah Rodrigues, também falou sobre a experiência e o apoio do marido.

“Hoje pude viver a maior experiência da minha vida, a chegada do meu filho, vindo de um parto lindo e natural... Biah Rodriguez você foi incrível meu amor, que coragem”, comentou o cantor em uma publicação feita no seu perfil no Instagram que mostra a família reunida após o parto.

Já a modelo, que se casou com o Sorocaba em dezembro de 2019, mesmo mês em que a gravidez foi revelada, publicou outra foto do momento do parto e agradeceu o marido: “Obrigada meu amor por não me deixar um só minutinho”. O casal também publicou alguns stories em suas contas no Instagram nos quais mostram o cantor junto com o filho e o processo de recuperação de Biah após o parto.

Theo já possui uma conta no Instagram, que está até o momento com 85 mil seguidores, e nela é possível ver uma outra foto da família logo após o nascimento de Theo. O perfil do recém-nascido também traz o registro de outros momentos importantes da gravidez, como um ultrassom e o chá de revelação do sexo do bebê.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais