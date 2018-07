Cantor Silva responde seguidor e surpreende pela sinceridade

Fã se surpreendeu com a beleza do namorado de Silva Foto: Jorge Bispo

Lincoln, fã de Silva, ficou surpreso com a beleza do namorado do cantor. No Twitter, na última quarta-feira, 1º, ele postou uma foto do casal e escreveu: "PASSADO com o boy @listentoSILVA gente esses dois são maravilhosooooos".

O tuíte repercutiu e teve várias respostas, inclusive do cantor. Silva não poupou a sinceridade. "É que você não viu a gente na cama", escreveu.

é q vc não viu a gente na cama https://t.co/Sf2E0T7L1o — SILVA (@listentoSILVA) 2 de março de 2017

Obviamente, os fãs foram à loucura:

@listentoSILVA NÃO TÔ SABENDO CONVIVER KSBSODBDPDBDO QUASE MORRI COM A ÁGUA ENTALADO — Pão de queijo (@Gasparz_) 2 de março de 2017