Cantor sertanejo Marciano morre aos 67 anos, vítima de enfarte

Cantor José Marciano, da dupla com João Mineiro, morre aos 67 anos de idade. Foto: Instagram/@marcianoinimitavel

Marciano, da dupla sertaneja com João Mineiro, morreu nesta sexta-feira, 18, vítima de enfarte em São Caetano, no ABC paulista. De acordo com informações da família, o cantor morreu dormindo em casa, por volta das 2h.

José Marciano começou a cantar com João Mineiro quando tinha apenas 16 anos. Nos anos 1970, a dupla se destacou no sertanejo. Músicas como Um fio de Cabelo e Ainda Ontem Chorei de Saudade marcaram época e fizeram parte do repertório da carreira do cantor.

O sucesso de João Mineiro e Marciano foi tão grande que eles apresentaram, na década de 1980, um programa matinal no SBT com o nome da dupla. Confira a abertura do programa na época.

Assista ao vídeo:

Marciano deixa esposa e dois filhos. Ainda não há informações sobre o velório ou enterro do cantor.

Após a morte do companheiro João Mineiro, há quatro anos, Marciano chegou a formar dupla com Milionário, de outra parceria sertaneja com José Rico. Em entrevista ao The Noite, Marciano enfatizou: “Nos juntamos para provar para o Brasil inteiro que nunca é tarde para se começar uma nova história”.

Assista ao vídeo: