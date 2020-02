Cantor sertanejo está estável e segue sedado após acidente de carro

A dupla sertaneja Netto (direita) e Henrique (esquerda) Foto: Instagram / @nettoehenrique

O cantor Henrique, da dupla sertaneja Netto e Henrique, está internado e sob efeito de sedação após sofrer um acidente de carro no sábado, 8.

Segundo a assessoria do cantor, Henrique sofreu traumatismo craniano e passou por uma cirurgia. Ele está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto. O acidente ocorreu em Santa Fé do Sul, interior de São Paulo, quando o artista estava dirigindo e bateu em uma caminhonete. O impacto foi tão forte que o veículo pegou fogo, e Henrique foi retirado das chamas.

Em comunicado, a assessoria disse que o cantor “tem se mantido estável após cirurgia. Sangramento e pressão intracraniana estão absolutamente controladas”. A sedação, segundo eles, tem sido retirada gradativamente, com Henrique ainda respirando por aparelhos.

“O parceiro de dupla, Netto, familiares e amigos estão confiantes na recuperação de Henrique”, conclui a nota. Nas redes sociais da dupla uma publicação agradeceu o apoio recebido e desejou uma rápida recuperação para o cantor.

