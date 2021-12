Cantor Pedro Sampaio doa fundos para tragédia na Bahia

O DJ Pedro Sampaio foi um dos mais ouvidos no Spotify em 20, no Brasil. Foto: Reprodução/Instagram @djpedrosampaio

"Se você ama a Bahia, ajude a Bahia", é o que diz uma colagem muito repercutida nos últimos dias nas redes sociais. Famosos, anônimos e empresas compartilharam à exaustão o post para alertar sobre o drama vivido pelas vítimas das enxentes no estado da Bahia. Contudo, boas ações surgem no meio das tempestades e campanhas de financciamentos e doações aconttecem de forma espontânea, como uma atitude do DJ Pedro Sampaio, que ficu conhecido como suposto affair de Luísa Sonza.

É sobre isso! Pedro Sampaio doou cem porcento do lucro de seu cachê do show de ontem em Barra Grande para as vítimas atingidas pelas enchentes na Bahia. pic.twitter.com/bMIIMJHLzJ — The Pedro Sampaio (@thepedrosampaio) December 29, 2021

Nos últimos dias, o músico esteve em Barra Grande, no litoral baiano, para tocar em um show e se encantou com a energia do local. "Uma verdadeira tragédia, situação muito delicada", compartilhou o artista, que passou por lugares atingidos pelas enxurradas. Neste ano, Sampaio chegou à Billboard Global com dois hits, mérito inédito para um brasileiro.

"“Senti no meu coração que deveria fazer isso: o lucro do cachê de hoje do show aqui de Barra Grande, eu vou destinar 100% para as vítimas das chuvas na Bahia. Assim eu vou até subir no palco com o coração mais leve. Acho que é o certo a se fazer neste momento e qualquer ajuda é bem-vinda”, frisou o artista, que vai doar todo cachê de seu último show para compra de recursos que ajudem os desalentados.