Cantor Maurílio, da dupla com Luiza, passa a respirar espontaneamente

O cantor Maurílio, da dupla com Luiza, foi internado em um hospital de Goiânia Foto: Instagram/@luizaemauriliooficial

Maurílio Ribeiro apresenta leve melhora no estado de saúde, de acordo com o último boletim médico divulgado na tarde deste domingo, 19. O cantor, da dupla com Luiza, está na UTI de um hospital de Goiânia desde quarta-feira, 14. Ao longo daquela madrugada, teve três paradas cardiorrespiratórias e a equipe conseguiu reanimá-lo.

No dia seguinte, exames diagnosticaram um tromboembolismo pulmonar e, de imediato, o tratamento padrão começou. Ele também está passando por hemodiálise para tratar a função renal.

"O sr Maurílio Ribeiro tem sinais de atividade neurológica nas últimas 24 horas e segue realizando exames clínicos. Ele segue em melhora das funções renais, mas ainda ainda em hemodiálise", diz o comunicado.

Neste domingo pela manhã, a mulher do sertanejo, Luana Ramos, declarou que visitou o marido e que se emocionou ao perceber que ele estava reagindo. "Um misto de felicidade, choro, nervoso, chorando em silêncio pra não te assustar. Aí o médico chegou no seu leito pra conversar comigo e até disse que ia chorar também (risos). Mas me explicou que você tá indo muito bem”, comemorou.