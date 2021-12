Cantor Maurílio apresenta melhora, mas ainda respira com ajuda de aparelhos

O cantor Maurílio, da dupla com Luiza, foi internado em um hospital de Goiânia Foto: Instagram/@luizaemauriliooficial

O cantor Maurílio, da dupla com Luíza, apresenta melhora, mas ainda respira com ajuda de aparelhos, de acordo com boletim médico divulgado neste sábado, 18.

Ainda segundo a equipe do hospital, ele começará a ser alimentado por sonda.

O artista permanece na UTI do hospital Jardim América, em Goiânia. Após ter três paradas cardiorrespiratórias, Maurílio foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. Ele teve de ser sedado para que os médicos pudessem seguir com procedimentos, inclusive hemodiálise.

Neste sábado, o hospital informou que "o músico tem evolução importante dos sinais vitais, tendo sido possível diminuir ainda mais as medicações para controle da pressão e dos parâmetros do respirador".

Além disso, o comunicado diz que "foram desligadas as medicações sedativas com o intuito de realizar avaliação das condições neurológicas".

No Instagram, a mulher do músico, Luana Ramos, publicou uma foto do marido, com a hashtag 'força Maurílio'.