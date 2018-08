Cantor Ed Sheeran fica noivo de namorada que conheceu na escola

Ed Sheeran começou a namorar Cherry Seaborn há três anos Foto: Charles Sykes/ Invision/ AP

Londres - O cantor e compositor britânico Ed Sheeran revelou neste sábado, 20, que está noivo da amiga de longa data Cherry Seaborn. Os dois se conhecerem na escola aos 11 anos de idade.

"Fiquei noivo antes do ano novo", escreveu no Instagram como legenda de uma foto dele beijando e Seaborn. "Estamos muito felizes e apaixonados, e nossos gatos também estão felizes."

Sheeran, de 26 anos, e a contabilista Seaborn, 25, eram alunos na mesma escola em Suffolk, no leste da Inglaterra, e começaram a namorar em 2015. A data para o casamento ainda não foi anunciada.

Seaborn joga hóquei de campo, estudou em Duke, na Universidade da Carolina do Norte e depois trabalhou em Wall Street (distrito financeiro de Nova York), antes de se mudar novamente para Inglaterra.

O single de Ed Sheeran Shape of You foi o mais vendido de 2017 no Reino Unido, de acordo com a Official Charts Company, e Perfect, que lançou com Beyoncé, no Natal, esteve entre as mais tocadas na Grã-Bretanha.

O ruivo vencedor de Grammy é dono de uma série de sucessos do seu álbum de estréia + (Plus), que superou as paradas do Reino Unido em 2011 e alcançou o top 5 nos Estados Unidos.

