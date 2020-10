Cantor de k-pop WOODZ interpreta música de Luan Santana e brasileiro reage; assista

O cantor de k-pop Woodz, que interpretou trecho de canção de Luan Santana durante programa de TV na Coreia do Norte Foto: Instagram/@woodz_dnwm

Cho Seung-youn, mais conhecido como WOODZ, chamou atenção do público após participar de um programa de TV na Coreia do Sul e cantar uma música brasileira.

O astro k-pop escolheu uma canção de Luan Santana para interpretar.

Tô de Cara, do sertanejo, foi muito bem executada pelo coreano.

A música faz parte do disco Tô de Cara, que foi lançado em 2009. Outro single de sucesso desse trabalho de Luan foi Meteoro.

WOODZ passou a adolescência no Brasil, na cidade de São Paulo, para tentar a vida como jogador de futebol, chegando a atuar nas divisões da base do Corinthians. Lá, ele era conhecido como Luizinho.

Parece que os dois anos de contato com brasileiros fez o cantor coreano aprimorar a Língua Portuguesa.

Assista ao vídeo:

No Twitter, Luan Santana se surpreendeu com a performance do atro de k-pop e republicou o vídeo de Tô de Cara.

Internautas também comentaram e chegaram a pedir feat para Luan Santana. "Vem aí o feat! @luansantana postou o vídeo do Luizinho (WOODZ) cantando To de Cara, música do mesmo", escreveu uma fã. "Meu Deus, o WOODZ cantando Luan Santana era tudo que eu não sabia que precisava", brincou outro.

Vem aí o feat! @luansantana postou o vídeo do Luizinho (WOODZ) cantando 'To de Cara', música do mesmo. Luizinho ainda repostou os stories do cantor. pic.twitter.com/wH18vT0LfN — Nunca Pause o MV (@npomvtt) October 21, 2020

WOODZ MOSTARNDO QUE VOCÊ PODE SAIR DO BRASIL, MAS O BRASIL NAO SAI DE VOCÊ #WOODZ #SEUNGYOUN pic.twitter.com/D4n9QXVxSI — STRAY LOJA | SITE ESTÁ ABERTO (@StrayLoja) October 20, 2020