Cantor de 'Caneta Azul' divulga nova música: ‘Vamos Vacinar’

Manoel Gomes lançou a música 'Caneta azul' em outubro de 2019 Foto: Instagram/ @manoelgomesbr

Depois da música Caneta Azul, que fez sucesso em 2019, o cantor Manuel Gomes criou mais um hit neste ano para incentivar a imunização dos brasileiros contra o coronavírus.

A música Vamos Vacinar repercutiu nas redes sociais após Manoel compartilhar em seu Instagram um vídeo cantando um trecho da sua nova composição.

“O Hit da Vacina está em todos os cantos e só vai parar quando tiver todo mundo vacinado. Vamos vacinar, vamos vacinar. Vou repostar todos os vídeos de vocês nos stories”, escreveu o cantor na legenda da publicação.

Do interior do Maranhão, em Balsas, Manoel Gomes, deixou de ser vigilante e virou artista depois de um vídeo seu viralizar na internet, em outubro de 2019, com a canção Caneta Azul.

A repercussão foi tanta que, na época, a música ganhou versões de personalidades como Simone, da dupla com Simaria, Wesley Safadão, Rodrigo Faro e o jogador Neymar.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais