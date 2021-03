Cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, recebe alta e compartilha alerta sobre covid-19

Sertanejo Cristiano foi internado com covid-19, na quarta-feira, 24 Foto: Instagram/ @crisznec

Cristiano, da dupla sertaneja com Zé Neto, recebeu alta neste sábado, 27. O cantor foi internado com covid-19 em um hospital no interior de São Paulo. No dia seguinte, ele atualizou os fãs sobre seu estado de saúde e fez um apelo nas redes sociais.

Em uma série de stories no Instagram, Cristiano pediu que os seguidores tenham cuidado com a pandemia e alertou sobre a gravidade da doença. Ele também agradeceu a todos os profissionais de saúde que estão trabalhando no combate do coronavírus.

"Eu quero passar aqui para agradecer do fundo do coração por todas as orações, as mensagens e otimismo. Tudo o que foi publicado. Muito obrigado. Estou bem, o pior já passou", iniciou ele.

"Queria agradecer muito às equipes médicas, ao corpo de enfermagem. Vocês não têm noção da luta em que eles estão. A gente fala muito em leito, se tem leito, mas não tem profissional. Muitos adoeceram, muitos estão exaustos, estão no limite", declarou.

O cantor também explicou que está se isolando da família e usando máscara, pois ainda pode transmitir o vírus. Ele afirmou que os últimos dias foram difíceis e fez um alerta: "Se cuidem, essa é uma doença muito silenciosa, a hora que você acha que está bem, você não está. As coisas pioram de uma hora para a outra".

"Vamos ter mais empatia, gente, porque às vezes você pode ser um assintomático, mas você pode transmitir para uma pessoa que não vai ser assintomática e que pode sair num prejuízo grande. A coisa está realmente feia, então vamos ter amor ao próximo, empatia e nos cuidar, porque o vírus não está para brincadeira", finalizou Cristiano.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais