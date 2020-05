‘Cancelar eu? Vai ser difícil’, diz Gusttavo Lima após polêmica

Os cantores Gusttavo Lima e Leonardo Foto: Instagram/@gusttavolima

O cantor Gusttavo Lima rebateu as críticas que recebeu nas redes sociais após aparecer ao lado do cantor Leonardo segurando galinhas mortas. Ele falou sobre a questão em uma live realizada no sábado, 16, e criticou as tentativas de cancelá-lo após a publicação.

“Essa internet tá tão mimimi, sabe o que eu faço? Eu posto e fo**-se. Eu fui criado desse jeito, lembra? Eu nasci comendo frango caipira, comendo angu, milho assado, nasci desse jeito e vou morrer desse jeito”, comentou o cantor.

Ele destacou que vê a foto como uma questão de gosto: “a gente respeita todo mundo, os que não gostam, mas gosto é igual c*, cada um tem o seu”. Ele também destacou que não tinha intenção de alterar o seu gosto, mesmo após as críticas.

Chamando a si mesmo de “embaixador”, ele agradeceu o apoio dos fãs e disse que será difícil cancelá-lo. “O povo está do lado do embaixador, se não fosse vocês, abaixo de Deus primeiramente, eu nem sequer existia, então obrigado. Esse povo que está querendo me cancelar... Que que é cancelar? Depois do que, 12 anos, 10 anos de sucesso, cancelar eu? Vai ser difícil”.

A publicação de Gusttavo, feita no dia 10, foi criticada em especial por mostrar os animais mortos. “Que decepção! Nenhum animal merece ser exposto dessa forma cruel”, afirmou a cantora Tati Zaqui. Outros seguidores também repetiram a crítica, e disseram que a foto foi desnecessária.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais