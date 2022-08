Campeã do 'SuperStar' 2015, dupla Lucas & Orelha lança primeiro DVD

Lucas e Rick, também conhecido como Orelha, são dois jovens da periferia baiana. Foto: Ricardo Brunini

A dupla Lucas & Orelha, campeã do SuperStar 2015, da TV Globo, estreou no pagode com o lançamento do primeiro DVD, intitulado Lucas & Orelha Ao Vivo, nesta sexta-feira, 12. O projeto tem várias participações especiais, como a do cantor Belo e da Turma do Pagode. O lançamento vem acompanhado de um novo single, a romântica Não Me Fale, em parceria Marvvila, revelação do pagode feminino.

"Estamos muito empolgados com esse lançamento. Nós temos duas músicas com dois artistas maravilhosos neste último bloco do lançamento e inéditas para o público: Pouco A Pouco, junto com o Belo, e Não Me Fale, com a Marvvila. Dois grandes amigos que abrilhantaram o projeto", diz Orelha ao Estadão.

“Estamos vivendo um momento único na nossa carreira. A gente sabe o quanto é difícil dois jovens negros terem a oportunidade de realizar sonhos em um país como o nosso. Estamos rompendo um ciclo, criando um projeto grande, envolvendo pessoas incríveis para levar a nossa carreira para outro patamar”, afirma Lucas.

Dirigido por Rafael Castilhol, Lucas & Orelha Ao Vivo é um DVD versátil, que mistura pagode, com pop, r&b e uma pitada de soul. ‘Pagopop’ é como eles chamam o ritmo cheio de brasilidade. "A gente vinha fazendo pop e r&b por anos e anos. Acho que o que a gente buscou nesse DVD foi uma mistura de Anitta e Ludmilla com Belo, Thiaguinho e Turma do Pagode. Meio complicado de se entender, mas é basicamente isso. Misturamos bastante as nossas referências musicais de vida", explica Orelha.

Lucas & Orelha. Foto: Ricardo Brunini

Participações especiais

O DVD foi gravado no HZ Estúdio e traz diversas participações especiais, como Turma do Pagode, Vitinho, Stefan Baby, Mr. Dan, Marvvila e Chininha. O cantor Belo, uma das grandes influências na carreira de Lucas & Orelha, participa de duas faixas e leva o mashup de Pouco a Pouco, gravada originalmente por Ferrugem, para o seu próprio repertório.

"Maravilhoso demais gravar com esses artistas! Toda essa galera contribuiu muito para o DVD e de certa forma para o nosso desempenho também. Estamos muito felizes de termos a oportunidade de gravar com eles. De verdade mesmo", destaca Lucas.

"Belo veio para abrir as portas no pagode. Ele é um dos mais antigos que gravou com a gente. Sempre nos tratou com muito carinho. Era uma questão de tempo para esse feat acontecer. Gostaria de aproveitar todo o espaço do Estadão para agradecer publicamente", emenda Orelha. “Gravar com a Marvvila também foi maravilhoso. A gente já se conhece tem um bom tempo. Acompanhamos o trabalho dela, que é magnífico no pagode", completa Lucas.

Lucas e Rick, também conhecido como Orelha, são dois jovens da periferia baiana. Eles se juntaram e formaram, em 2015, a dupla Lucas & Orelha.