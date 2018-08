Campeã do 'BBB18', Gleici recebe surpresa de Wagner no 'Encontro'

Gleici e Wagner. Foto: Reprodução/TV Globo

O Encontro desta quarta-feira, 30, teve como um dos temas a habilidade de expressar sentimentos e afeto, e uma das convidadas foi Gleici Damasceno, campeã da 18ª edição do Big Brother Brasil.

Ela falava de seu relacionamento com Wagner Santiago, que começou durante o reality, e que ele tinha mais facilidade de demonstrar sentimentos com ela. Durante a conversa, porém, Gleici foi surpreendida: Wagner apareceu no palco do programa com um buquê de rosas amarelas.

A surpresa deixou Gleici emocionada. As rosas amarelas, conforme explicou o casal para Fátima Bernardes, têm um significado especial. "Quando a Gleici retornou do paredão falso, ela veio com uma rosa amarela na mão. A gente conversou muito sobre a rosa amarela e a representação dela", disse Wagner.

O momento deixou os fãs do casal nas redes sociais muito felizes. Confira algumas reações:

"As rosas amarelas são muito significativas na nossa história" GLEICI NO ENCONTRO pic.twitter.com/D0d0rwL49a — Tauany (@oxetau) 30 de maio de 2018