Campeã do ‘BBB 19’, Paula von Sperling, revela que já gastou valor do prêmio: ‘Dinheiro é pra quê?’

Paula von Sperling, campeã do 'BBB 19', da TV Globo. Foto: Instagram/@paulasperlingreal

“Dinheiro na mão é vendaval/ É vendaval/ Na vida de um sonhador/ De um sonhador...”, já diria Paulinho da Viola na canção Pecado Capital. Na noite desta segunda-feira, 23, Paula von Sperling usou as redes sociais para revelar que já gastou todo o valor do prêmio que conquistou na edição deste ano do Big Brother Brasil, da TV Globo.

A mineira gravou uma série de vídeos no stories do Instagram respondendo a dúvidas de seguidores.

Um dos internautas gostaria de saber o que Paula fez com o dinheiro do prêmio do BBB 19.

“Espero que os sites de fofoca não vejam isso, mas já gastei. Dinheiro é pra quê?’, admitiu a ex-BBB, dando risada. Ela recebeu R$ 1,5 milhão. Apesar da revelação, Paula não esclareceu aos seguidores com o quê gastou o valor.

Durante a edição do Big Brother Brasil 2019, Paula chegou a prestar depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) por ser acusada de intolerância religiosa contra Rodrigo França.

"Tenho medo do Rodrigo. Ele mexe com esses trecos... ele sabe cada Oxum [divindade de matriz africana] deles lá. Nosso Deus é maior", disse Paula na ocasião. O advogado de Rodrigo França argumentou que as palavras da participante do BBB tinham “alto poder ofensivo” e o irmão dele, Fábio França, relatou ao E+ na época que a mãe deles chegou a tomar antidepressivos após o caso.

