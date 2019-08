Campeã do 'BBB 18', Gleici tem carro ganho no programa apreendido

Gleici Damasceno, campeã do 'BBB 18' Foto: Instagram / @gleicidamasceno

A ex-BBB Gleici Damasceno, campeã da 18ª edição do Big Brother Brasil, reality show da Globo, conseguiu a liberação de seu carro que havia sido apreendido pelo Detran do Acre recentemente.

De acordo com o jornal Extra, o carro, recebido por Gleici como prêmio por ter sido a grande campeã do BBB 18, foi apreendido após se envolver em um acidente com um ciclista no último dia 19 de agosto. Na ocasião, o veículo estava sendo conduzido pelo ex-BBB Wagner, com quem Gleici teve um relacionamento durante o programa.

O carro estava com IPVA atrasado e 11 multas acumuladas. Duas delas teriam sido registradas em Rio Branco, no Acre, e nove em uma rodovia federal no Rio de Janeiro.

VEJA TAMBÉM: Relembre participantes do BBB que se envolveram em casos de polícia

Nesta terça-feira, 27, advogados de Gleici teriam pago as duas multas referentes a Rio Branco, além do IPVA, taxa de licenciamento e seguro, liberando a retirada do carro do pátio do Detran.

Em nota enviada ao E+, a assessoria de imprensa de Gleici afirmou que "como o carro fica atualmente em outro Estado", "muitas vezes é cedido a terceiros para eventuais necessidades".

"Assim que Gleici tomou conhecimento das notificações envolvendo o veículo, adotou medidas para entender como aconteceram as infrações e todas as providências necessárias para a resolução da questão. O veículo já está liberado e tudo foi resolvido", conclui a nota.

VEJA TAMBÉM: BBB 18 - relembre os participantes da 18ª edição do Big Brother Brasil, edição vencida por Gleici Damasceno

Confira abaixo a íntegra do posicionamento de Gleici Damasceno, campeã do BBB 18, enviado por sua assessoria:

"Sobre as notícias veiculadas alegando que Gleici Damasceno teria multas de trânsito, a assessoria de comunicação da atriz informa que a artista não usa o veículo há algum tempo, uma vez que ela mora em São Paulo. Como o carro fica atualmente em outro Estado e muitas vezes é cedido a terceiros para eventuais necessidades, assim que Gleici tomou conhecimento das notificações envolvendo o veículo, adotou medidas para entender como aconteceram as infrações e todas as providências necessárias para resolução da questão. O veículo já está liberado e tudo foi resolvido."

VEJA TAMBÉM: Relembre frases polêmicas da história do BBB