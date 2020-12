Camilly Victória, filha de Carla Perez e Xanddy, lança primeira música

Camilly Victória, de 19 anos, lançou o primeiro single de sua carreira. Foto: Instagram/@camillyvictoria

Camilly Victória, filha de Carla Perez e Xanddy, lançou nesta quarta-feira, 23, o primeiro single de sua carreira, On The Low, que veio acompanhando de um clipe no YouTube.

A estreia da música ocorre no dia em que a cantora completa 19 anos de idade, data que foi celebrada pelos pais dela e por artistas como Anitta, Péricles, Xuxa e Ivete Sangalo. Nas redes sociais, eles compartilharam mensagens de feliz aniversário e indicaram o lançamento.

"Assistam e escutem muito, gente! Essa música é muito especial para mim e espero que vocês gostem", disse Camilly ao publicar um trecho no vídeo no Instagram.

On The Low fala sobre relacionamento amoroso e é um feat com Red Rum, namorado da cantora. Os dois estão juntos há pouco mais de um ano. "Eu posso dizer que sou abençoado por ter você em minha vida. Aproveite seu dia", escreveu ele.

O cantor Xanddy também fez uma homenagem à filha. "Filha, me faltam palavras para descrever tudo que estou sentindo agora! Oceano de emoções dentro de mim, porque além de ser o seu dia, é também o dia que você tanto esperou, o dia da realização de um grande sonho e tudo isso está mexendo demais com o seu pai, é difícil de explicar", disse ao publicar uma sequência de fotos da jovem.

Nos stories, ele mostrou Carla Perez chorando ao lado de Camilly enquanto assistia ao clipe da música. "Hoje, além do seu aniversário, é um dia muito importante para toda nossa família, você está realizando um sonho lançando seu single. Minha filha, seus sonhos são os meus, suas conquistas são minhas, suas lutas são minhas também, conte eternamente com a sua mãe que tanto te ama", declarou-se a dançarina.

Abaixo, veja as fotos publicadas pelos pais de Camilly: