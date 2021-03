Camilla Camargo posta foto com a mãe e fala sobre seu estado de saúde

Camilla Camargo posta foto para sua mãe, Zilu Godoi, que está se recuperando da covid-19: 'Sempre segurarei sua mão' Foto: Reprodução Instagram / @camilla_camargo

Camilla Camargo postou uma foto de mãos dadas com sua mãe, na noite deste domingo, 21. A atriz contou que Zilu Godoi está se recuperando da covid-19. A empresário testou positivo na quarta-feira, 17, após sentir sintomas como febre alta, dor de garganta, fadiga, tosse e dor de cabeça.

Na legenda, Camilla escreveu: "Sempre segurarei sua mão. Te amo te amo , já já você estará 100%”, afirmou, atualizando o estado de saúde de Zilu: “Ela está bem graças a Deus".

Zilu postou o resultado do seu exame na semana passada. "Acabei de receber o resultado do exame de covid-19 e infelizmente deu positivo. Estou medicada, com muita febre e mal estar, mas graças a Deus estou bem. Logo vou superar isso!", escreveu.

Na ocasião, a empresária também lamentou estar longe da filha Camilla, que naquele dia havia dado à luz. “Meu coração transborda de amor e saudade. O amor nunca divide, só multiplica. E hoje, com a chegada da minha primeira netinha, meu coração ganha mais um pedaço: princesa Julia”.