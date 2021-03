Camilla Camargo dá à luz Júlia, segunda filha com Leonardo Lessa

Camilla Camargo e a pequena Júlia, fruto do casamento da atriz com Leonardo Lessa Foto: Instagram/@camilla_camargo

Camilla Camargo deu à luz Júlia, segunda filha com Leonardo Lessa, nesta quarta-feira, 18. O parto ocorreu no Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, em São Paulo. Camilla é a caçula do cantor Zezé Di Camargo e de Zilu Godoi.

"Nasceu! Nossa Julia, tao esperada, tão amada, nasceu de parto normal, às 14h55, pesando 3,360kg e 49cm, cheia de saúde e sobrando amor, amor e amor. Quando a gente acha que não tem como amar mais, Deus mostra como o amor não tem limites e como o coração de mãe é gigantesco", escreveu Camilla na legenda da foto em que aparece na cama do hospital ao lado do marido.

No Instagram, a atriz também fez uma declaração à pequena Júlia. "Filha, esperei a vida toda por você, e te ter nos meus braços é alimento pra minha alma e aconchego pro meu coração . Obrigada por me ensinar que sempre serei capaz de amar mais mais e mais".

Camilla agradeceu Leonardo, a quem chamou de parceiro da vida. "Meu amor, o melhor pai. Obrigada por viver mais esse momento inesquecível comigo. Nossa família está completa", finalizou. Eles também são pais de Joaquim, que nasceu em julho de 2019.