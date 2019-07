Camilla Camargo dá à luz Joaquim, seu primeiro filho, em parto normal

A atriz Camilla Camargo. Foto: Instagram/@camilla_camargo

Camilla Camargo deu à luz Joaquim, primeiro filho dela, fruto do relacionamento com Leonardo Lessa. Eles se casaram em setembro do ano passado.

O parto normal foi realizado na Maternidade Pro Matre, na capital paulista, nesta terça-feira, 23.

“Gente, é um dia muito especial. O meu sobrinho nasceu, Joaquim. Camilla foi uma guerreira, conseguiu o parto normal. Não foi fácil, ela estava exausta, foram mais de quatro horas só ali na força, mas ela conseguiu. Meu sobrinho nasceu com três quilos, super saudável e lindo“, disse a cantora Wanessa, irmã de Camilla.

Ao longo da gestação, a atriz revelou que teve descolamento de placenta e que deveria ficar em repouso absoluto. "Eu tive, pela oitava, nona ou décima semana, descolamento de placenta. Eu fiquei três semanas de repouso absoluto, sendo liberada para trabalhar só no sábado", disse a atriz na ocasião.