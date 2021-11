Camila Queiroz deixa elenco de 'Verdades Secretas 2' após desentendimento com a Globo

Giovanna (Agatha Moreira) e Angel (Camila Queiroz) em 'Verdades Secretas 2' Foto: Pedro Pinho

Atualizada às 18h22 de 17/11/2021

A Globo anunciou nesta quarta-feira, 17, que Camila Queiroz não vai mais fazer parte do elenco de Verdades Secretas 2. A atriz interpretava a protagonista Angel na novela da Globoplay.

A atriz entrou em atrito com a emissora após a extensão das gravações, que deveriam ter chegado ao fim na última quarta, 10. O final da produção será gravado mesmo sem a personagem principal.

“A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias”, informou a Globo.

“Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis”, alegou a equipe da emissora.

“A Globo, então, decidiu concluir Verdades Secretas 2 sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama”, finalizou.

No fim da tarde, a equipe de Camila Queiroz publicou um comunicado para a imprensa e os fãs nas redes sociais da atriz. "Informamos que a atriz Camila Queiroz não foi demitida da TV Globo, posto que seu contrato foi concluído no dia 10 de novembro de 2021 e não foi renovado em prazo para a término das gravações de Verdades Secretas 2", inicia a nota.

O texto ainda esclarece que "a atriz que quando foi convidada para protagonizar a continuação da novela, a sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o inicio das gravações. (... ) Contudo, a atriz foi surpreendida quando recebeu as últimas cenas para gravação, momento em que percebeu que os rumos da novela seriam de fato alterados. A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época".

"A atriz deixa claro seu amor e imensa gratidão pela personagem e pelos fãs da Angel, bem como lamenta junto a eles a decisão unilateral da emissora de interromper de forma abrupta a história construída até aqui, sem poder dar à ela o final que merecia", finaliza.