Camila Pitanga assume namoro com homem e fala sobre bissexualidade

Camila Pitanga publicou declaração para o namorado Patrick Pessoa Foto: Tavinho Costa/Divulgação

Camila Pitanga assumiu que está em um novo relacionamento com Patrick Pessoa. O namoro com o professor de filosofia é o primeiro que se torna público pela atriz desde que ela terminou a relação de dois anos com Beatriz Coelho, em dezembro de 2020.

Camila publicou uma foto de Patrick, que dá aula na Universidade Federal Fluminense. Na legenda do post, ela declarou: "Amarelo é a cor mais quente. Amo amarelo".

A publicação chamou a atenção de vários fãs e amigos próximos da artista, como Silvia Buarque, Maria Padilha, Marina Person e Carla Marins, que parabenizaram o novo casal.

Porém, a publicação não teve só comentários positivos. A atriz recebeu alguns ataques de haters. Eles questionaram, na maioria das vezes de forma grosseira, a orientação sexual dela e se disseram “confusos”.

Pitanga se pronunciou no Twitter. "Gente, a letra B [da sigla LGBTQ+] não é de Beyoncé não, tá?! Amém e sejam felizes. Eu tô!”, disse, se referindo à bissexualidade.

Não é primeira vez que a atriz fala sobre este assunto. Em entrevista ao podcast Calcinha Larga, em 2020, Camila disse que se sentia “mais dona” de sua sexualidade aos 40 anos: “Da metade dos 30 para os 40 que eu compreendi que eu tinha mais possibilidades de me realizar”.