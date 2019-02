Camila Mendes, de 'Riverdale', pede que fãs a ensinem gírias em português

Camila Mendes como Veronica Lodge em 'Riverdale'. Foto: Dean Buscher, CW/Divulgação

A atriz Camila Mendes, que interpreta Veronica Lodge em Riverdale, nasceu nos Estados Unidos, mas é filha de pais brasileiros. Ela chegou a morar no Brasil por um ano quando tinha dez de idade. Agora, tendo um português muito formal, ela quer aprender umas gírias brasileiras.

"Às vezes, fico com vergonha falando português porque falo certinho demais, não entendo as gírias", justificou ela no Twitter.

Camila explicou que não há muitos brasileiros em volta dela com quem possa conversar, então não pratica muito. Com isso, ela fez um pedido aos fãs: "Me ensina gírias".

Confira abaixo o que os internautas ensinaram para ela:

Vc pode usar "biscoito" quando uma pessoa quer chamar muito a atenção vc diz "ela tá querendo biscoito" pic.twitter.com/Rc1lCCtA2U — Ari (@ariadne_heloisa) 13 de fevereiro de 2019

"Lacrou" usado no portugues normal como "incrivel" ou "ta arrasando" ❤ pic.twitter.com/3ezykEGBpX — Edu4rd@ (@Eduarda94218648) 13 de fevereiro de 2019

"iti malia" significa algo muuuito fofo, tipo você nesse gif pic.twitter.com/9sXeY4ZhFo — │Fɪʟʜᴀ ᴅᴇ ᴅᴇsᴛɪᴇʟ ❥ (@destxielstan) 13 de fevereiro de 2019

você pode chamar o Charles de "meu cremoso". meu namorado também é english speaker e eu vou ensinar o que "meu cremoso" é só pra poder chamar assim. kkkkkk — camila (@bianchimila_) 13 de fevereiro de 2019

Camila quando você achar uma coisa muito legal, você pode falar - mil grau - seloco cachorrera - nunca nem vi Hahahahah ♥️ — 1trigo (@1trigoo) 13 de fevereiro de 2019

"Fada" e "Ícone" é assim q vc é chamada aqui nega — Between, my well (@WellBetween) 13 de fevereiro de 2019