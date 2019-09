Camila Mendes conta que sofreu agressão sexual na faculdade

A atriz Camila Mendes no People's Choice Awards, em novembro de 2018. Foto: Danny Moloshok/Reuters

Camila Mendes, da série Riverdale, falou em entrevista à Women's Health sobre os tempos difíceis que viveu antes de se tornar uma atriz de sucesso. Hoje aos 25 anos, ela contou que sofreu abuso sexual no início da faculdade.

Após deixar uma escola preparatória na Flórida, a transição de Camila para a graduação de artes na Universidade de Nova York foi difícil.

"Eu tive uma experiência muito, muito ruim. Fui drogada por alguém que me agrediu sexualmente", contou a atriz. "Isso me deixou em uma confusão interna", disse.

Ela relata que contou com o apoio de um amigo do ensino médio, que estava na mesma universidade que ela, para lidar com a questão. "Pelo menos eu o tinha - ele estava lá e isso tornou tudo ótimo", disse.

Camila tem uma tatuagem nas costelas, em que se lê "to build a home" (construir um lar, em português), que traz força para a atriz. "Eu fiz a tatuagem depois do meu primeiro ano [de faculdade]", disse. "Ela me lembrou do que é importante para mim, construir um lar, dentro de mim e no meu ambiente", completou.