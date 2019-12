Camila Coutinho estreia programa de entrevistas no IGTV

Camila Coutinho criou o blog Garotas Estúpidas em 2006, quando ainda era estudante de design de moda no Recife. Foto: Felipe Rau/Estadão

Camila Coutinho estreia nesta quinta-feira, 5, às 21h, um programa de entrevistas produzido para o IGTV, funcionalidade do Instagram que permite vídeos mais longos. Intitulado Stupid Talks, a atração semanal já tem cinco episódios para a primeira temporada e vai abrir com a participação da cantora Preta Gil.

A influenciadora digital é uma das pioneiras dos blogs de moda no Brasil. No novo projeto, ela vai conversar com mulheres sobre as contribuições para o universo feminino, empoderamento e moda.

Interação com o público faz parte do programa, que conta com perguntas feitas pela audiência e plateia formada por seguidores do blog Garotas Estúpidas. Neste caso, é preciso se inscrever pelas redes sociais.

Na estreia de hoje, Camila recebe Preta Gil, que fala abertamente sobre família, beleza, autoestima, depressão e compulsão. A cantora relata a transformação social que observou ao passar de uma infância livre, a favor da aceitação, para a vida adulta cerca por críticas e preconceitos. "Ao defender a minha existência, percebi que estava defendendo milhares de mulheres", diz Preta.

A artista fala ainda sobre o termo 'plus size' que, para ela, não deveria ser padronizado pelo setor de moda. "O ideal é entrarmos em uma mesma loja e ter roupa para todos os tamanhos", afirma.

Nos próximos episódios, o Stupid Talks vai receber Ellen Milgrau, Kéfera Buchmann, Alice Wegmann e Patricia Bonaldi.