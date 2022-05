Camila Cabello vai cantar na final da Liga dos Campeões da UEFA

Camila Cabello durante apresentação no 2021 Global Citizen Live, no Central Park, em Nova York. Foto: Caitlin Ochs/ Reuters

A cantora Camila Cabello foi anunciada como a atração musical na final da Liga dos Campeões da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA).

A final da Liga dos Campeões da UEFA é uma espécie de Super Bowl do futebol tradicional e seus shows musicais são apresentados no início do jogo - ao contrário da final do futebol americano.

Neste ano o evento acontece em 28 de maio em Paris, na França. No ano passado a apresentação ficou por conta de Marshmello, Selena Gomez, Khalid e foi completamente virtual, por conta da pandemia da covid-19.

No Instagram, a cantora cubana escreveu: "Estou animada em anunciar que vou me apresentadar na abertura da final da Liga dos Campeçõs da UEFA, apresentada pela Pepsi. Tenho muitas surpresas reservadas para vocês".