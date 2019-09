Camila Cabello revela paixão por Shawn Mendes: ‘O amor é a coisa mais sagrada para mim’

Os cantores Shawn Mendes e Camila Cabello. Foto: Instagram/@shawnmendes

A parceria de Camila Cabello e Shawn Mendes vai além do mundo da música. Na entrevista que a cantora concedeu a revista Elle, ela falou sobre a paixão que sente neste momento.

“Neste último um ano e meio foi realmente a primeira vez que eu me apaixonei por uma pessoa”, disse.

Na entrevista, Camila falou sobre o quanto pretende preservar o relacionamento com Shawn.

“O amor é a coisa mais sagrada para mim. Quero sempre sentir que meu amor está entre mim e a pessoa e não pertence a mais ninguém. Por mais que eu ame meus fãs, gosto de viver minha vida o mais normal possível. Em um relacionamento, me sinto desconfortável em convidar todos para participar”, desabafou sobre a exposição de um namoro.

Em junho, os dois lançaram uma nova canção em parceria. Señorita é a segunda música em que cantam juntos; em 2015, Camila e Shawn gravaram I Know What You Did Last Summer.

O clima de romance em Señorita é tão intenso que os fãs já suspeitavam que o sentimento ultrapassaria a arte.

Camila Cabello enfatiza que não tem nada contra a especulação sobre sua vida amorosa, mas alerta que viverá o amor “como se ninguém tivesse assistindo”.

“É assim que eu quero viver. Eu nunca quero abrir a porta para que as pessoas se sintam envolvidas. Como eu disse, quero que seja meu e dele. É por isso que eu sou tão fechada: porque quero proteger isso”, declarou.

Nas redes sociais, fãs repercutiram o romance entre Camila Cabello e Shawn Mendes.

ELA GOSTA DELE A MUITO TEMPO VOCÊS TEM NOÇÃO DISSO PUTA QUE PARIU EU TÔ PASSANDO MAL CAMILA CABELLO A MUITO TEMPO GOSTA DE SHAWN MENDES REPITO CAMILA CABELLO A MUITO TEMPO GOSTA DE SHAWN MENDES CARALHO COMO É BOM SER SHAWMILA SHIPPER pic.twitter.com/enUIXGXACh — ???????? • ?????????????? (@cubanfary) September 5, 2019

Relato de fã: “Eu acabei de encontrar Shawn Mendes e Camila Cabello, eles estavam de mãos dadas e sorrindo muito um pro outro enquanto conversavam, em um momento ele simplesmente pegou o rosto dela, afastou o cabelo atrás de sua orelha e a beijou, e ela envolveu seu pescoço” pic.twitter.com/NYFXxuilvr — Davi (@garotoodopop) September 4, 2019