Camila Cabello reage a vídeo de Péricles cantando 'Havana': 'Que maravilhoso'

Durante entrevista, Camila Cabello assistiu ao vídeo de Péricles cantando 'Havana' na versão pagode e aprovou o brasileiro. Foto: Caitlin Ochs/ Reuters e Instagram/@pericles

Camila Cabello já está entrando no espírito de jurada do The Voice USA e virou a cadeira para um artista brasileiro. É isso mesmo, a cantora aprovou a versão pagode da sua música Havana feita por Péricles.

Em entrevista ao canal TNT Sports na última quinta, 26, o entrevistador mostrou o vídeo do pagodeiro cantando sua música e ela não só aprovou, como o encheu de elogios usando seu português "meia brasileira". "Que maravilhoso! Ele é muito gostoso!“, disse a cantora, em português.

Em seguida, o repórter questionou se ela viraria a cadeira para Péricles: "Você viraria a cadeira para ele? Então passou no teste? Ele está aprovado?". Sem pensar duas vezes, Camila respondeu que sim, ele está aprovado.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais de Péricles, que agradeceu o carinho da cantora cubana. "Poxa, Camila Cabello! Obrigado. A gente vai só no gingado", escreveu.

'Havana' em pagode

Que Havana foi um hit mundial não é novidade, chegando em 1º lugar da parada de singles da Billboard e foi a faixa mais ouvida no Spotify em 2018, com mais de um bilhão de streams.

E foi com esse sucesso todos que a música caiu no gosto de Péricles e entrou para o setlist de seu show. Com mais de um milhão de visualizações no YouTube, o vídeo que foi mostrado para Camila foi de uma apresentação de 2019, onde ele canta um medley de Havana e Oye Como Va, do guitarrista Carlos Santana, com direito a coreografia ao lado dos backing vocals.