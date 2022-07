Camila Cabello publica mensagem em comemoração aos dez anos do Fifth Harmony

A cantora Camila Cabello compartilhou foto do grupo Fifth Harmony Foto: Instagram/@camila_cabello

A cantora Camila Cabello publicou nessa quinta, 28, no Instagram uma mensagem em comemoração aos dez anos do grupo Fifth Harmony. A artista fez um longo texto relembrando a trajetória do conjunto que foi descoberto através do reality show The X Factor, em 2012. A cubana deixou a formação em dezembro de 2016 para seguir carreira solo.

“Louco pensar que quando esta foto foi tirada nós mal nos conhecíamos e a jornada que estávamos prestes a fazer mudaria nossas vidas para sempre. Eu quero lembrar das risadas e piadas internas e dos momentos de beliscar que estou sonhando”, disse Camila no post.

Na quarta, 27, as demais integrantes do grupo não se esqueceram da data e fizeram publicações falando em gratidão e das conquistas que o grupo proporcionou a cada uma delas. Em suas redes sociais Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui e Normani Kordei relembraram portas que foram abertas em virtude da girlband.

To the people I met. To the history made. To my life changing. I’m proud of my part and beyond grateful. 7/27 pic.twitter.com/9CjncDbVy8

ahhh how time fliess aha happy 10yrs mijitasss love y’all always x https://t.co/lzwj2Q04ty

For #10YearsOfFifthHarmony, a tweet that only the truest of Harmonizers could understand.

Have you ever had a dream become a reality?

Have you ever seen the impossible become possible?

Well now, we know the truth.

That anything could happen...

Thank you, @fifthharmony pic.twitter.com/VZxwUg8rH8