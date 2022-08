Camila Cabello pede indicações de músicas para fazer cover e dançar no Rock in Rio

A cantora Camila Cabello se apresenta no dia 10 de setembro no Rock in Rio. Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

Faltando pouco mais de um mês para o show no Rock in Rio, a cantora Camila Cabello demonstra estar empolgada para se apresentar pela primeira vez no Palco Mundo do festival.

Nesta terça-feira, 9, a cubana publicou um story no Instagram pedindo, em português, que os fãs indiquem músicas para que ela faça cover e dance no Rock in Rio. "Me conta", escreveu em uma caixa de respostas da rede.

No Twitter, a cantora fez o mesmo pedido e recebeu sugestões de canções icônicas do repertório brasileiro. "Alô, Brasil, você pode me ouvir? Qual música devo fazer cover ou dançar quando ver vocês no Rock in Rio?", questionou Camila na rede.

ALÔ BRASIL VOCÊ PODE ME OUVIRqual música devo fazer cover ou dançar quando vejo vocês no Rock N Rio? — camila (@Camila_Cabello) August 9, 2022

Nos comentários, a cantora Pocah pediu para que a cubana não deixe a música OMG, parceria de Camila com o rapper Quavo, de fora do repertório.

"Cover eu não sei, mas sua tem que cantar essa aqui", escreveu Pocah.

cover eu não sei mas sua tem que cantar essa daqui >>> pic.twitter.com/XLxgNl4orY — pocah (@Pocah) August 9, 2022

Diversos fãs pediram para que ela convide a cantora Luísa Sonza para dançar e cantar o sucesso Sentadona.

Invite @luisasonza to make sentaDONA dance with upic.twitter.com/EInW63znPw — Camila Cabello Stats (@cabellostats) August 9, 2022

Outros internautas brincaram com um remix da canção Zona de Amor, do cantor Zé Vaqueiro, e Something's Gotta Give, da cubana, difundido nas redes sociais. "Chama o Zé Vaqueiro e canta essa, meu amor", escreveu uma usuária do Twitter.

Chama o Zé Vaqueiro e canta essa meu amor pic.twitter.com/R5WCb1GxCt — lu (@lucomentah) August 9, 2022

Camila se apresenta no dia 10 de setembro no festival. No mesmo dia, a banda Coldplay, o grupo Bastille e o cantor Djavan também passam pelo Palco Mundo.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais