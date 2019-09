Camila Cabello lança duas novas músicas de uma vez; ouça

Camila Cabello em cena do clipe 'Shameless' Foto: Reprodução de 'Shameless' (2019) / Camila Cabello

A cantora Camila Cabello lançou duas novas músicas nesta quinta-feira, 5, Shameless e Liar.

Dirigido por Henry Scholfield, o videoclipe de Shameless chegou a figurar na 1ª colocação dos vídeos "em alta" no YouTube. Nele, a cantora chama atenção cantando e dançando em ambientes escuros, com 'fogo' no cenário em alguns momentos.

Liar, por sua vez, teve apenas seu áudio divulgado por enquanto.

Ouça abaixo às duas novas músicas divulgadas por Camila Cabello, Shameless e Liar: