Camila Cabello lança clipe da música 'Hasta Los Dientes'; assista

A cantora Camila Cabello nos bastidores do clipe de 'Hasta Los Dientes', que foi lançado nesta sexta-feira, 13. Foto: Instagram/@camila_cabello

Camila Cabello lançou nesta sexta-feira, 13, o clipe oficial da música Hasta Los Dientes, parceria com a cantora argentina Maria Becerra. A música foi escolhida como quarto single do álbum Familia, lançado em 8 de abril.

A canção está inserida no conceito do disco, que busca resgatar as raízes cubanas de Camila. Ela é cantada inteiramente em espanhol e fala sobre não querer dividir um parceiro com mais ninguém.

O clipe mostra a cantora e Maria em perucas e roupas extravagantes e se passa em uma nave espacial. A música deve ser performada por Camila em sua apresentação na final da Liga dos Campeões da UEFA, que foi confirmada na última segunda, 9.

O lançamento vem cerca de um mês depois do vídeo de Psychofreak, parceria com Willow Smith. Camila também já lançou o clipe de Bam Bam, com Ed Sheeran, e da música Don't Go Yet, que foi o primeiro single do álbum.

Assista o clipe:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais