Camila Cabello faz reflexão sobre indústria fonográfica: 'Música é muito mais do que charts'

A cantora Camila Cabello apresentou as faixas 'Bam, Bam, Bam' e 'Psychofreak', esta última junta de Willow, no Saturday Night Live. As músicas fazem parte do novo álbum de estúdio da latina, 'Familia'. Foto: Rosalind O'Connor/ SNL

A cantora Camila Cabello fez uma reflexão sobre a indústria da música em seu Instagram, neste domingo, 10.

A artista acabou de lançar seu terceiro álbum de estúdio, Familia, que conta com 12 faixas, incluindo os singles já lançados Don't Go Yet, Bam Bam Bam, com Ed Sheeran e Psycofreak, com Willow - esta última que tem letra inspirada na saída da cubana do grupo Fifth Harmony, antes de sua carreira solo.

Todas as faixas do álbum ganharam videoclipe que estão disponibilizados no canal do YouTube da cantora.

No desabafo na rede social, a latina compartilhou um vídeo se divertindo com dançarinos nos bastidores da apresentação que ela fez no programa Saturday Night Live.

Na atração, ela perfomou as canções Bam, Bam, Bam e Psycofreak, com a participação de Willow no palco.

"Eu simplesmente amei esse momento: o fato de que, para fazer nosso trabalho da melhor maneira possível, precisamos aproveitar essa alegria, conexão uns com os outros e diversão. As coisas ficaram tão extravagantes, não ritualísticas e às vezes desconectadas de seu propósito original, esquecemos que a música e a arte sempre tiveram um propósito sagrado e puro", inicou a artista no texto.

Ela prosseguiu dizendo que tenta evitar se sentir pressionada por números e que escrever o álbum Familia foi sagrado.

"Sempre tenho que me lembrar disso quando me sinto tentada a me sentir pressionada ou ansiosa com a “escala” de qualquer coisa. Não é realmente sobre nada disso. É por isso que estou tão orgulhosa do fato de que ao escrever este álbum foi algo totalmente sagrado para mim e meus colaboradores. Esquecemos de qualquer outra pessoa fora da sala. A música é muito mais do que números de charts, impressionar as pessoas ou a escala de quantas pessoas você alcança - é uma prática sagrada e espiritual", concluiu.