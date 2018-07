Camila Cabello faz primeira apresentação solo após deixar 5th Harmony

Camila Cabello se apresentou no programa de Ellen DeGeneres. Foto: Reprodução/EllenTube

Na última segunda-feira, 30, Camila Cabello cantou a música Bad Things ao lado de Machine Gun Kelly no Ellen DeGeneres Show. Foi a primeira apresentação da cantora após deixar o Fifth Harmony.

O clipe de Bad Things foi lançado no canal de Gun no dia 1º de dezembro, antes do anúncio da saída de Camila da girlband, e a música permanece na lista das mais ouvidas mundialmente em diversos serviços de streaming, como Spotify e Deezer.

Assista a apresentação abaixo: