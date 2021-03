Camila Cabello faz 24 anos e Shawn Mendes compartilha declaração

Os cantores Shawn Mendes e Camila Cabello estão juntos desde julho de 2019 Foto: Instagram/@camila_cabello

Camila Cabello completa 24 anos nesta quarta-feira, 3. Em comemoração ao seu aniversário, a cantora ganhou uma homenagem nas redes sociais do namorado Shawn Mendes.

O artista compartilhou uma foto ao lado da ex-integrante do Fith Harmony no seu perfil pessoal do Instagram com uma declaração de amor pública para os seguidores e fãs do casal.

"Feliz aniversário para a pessoa mais amável, corajosa e bonita que já conheci. Eu te amo mais a cada dia, minha vida", escreveu Shawn, na legenda da publicação.

Camila, por sua vez, não deixou a data passar batido e também resolveu registrar um vídeo dela celebrando a data. "É o meu aniversário! Cheguei no nível 24! Muito obrigada a todos pelo amor e pelos cumprimentos. Eu sou muito grata por todo esse amor e estou enviando de volta a vocês", escreveu ela.

Cabello e Shawn Mendes estão juntos desde 2019, quando anunciaram parceria da canção Señorita. Na época, ele chegou a comentar em entrevistas que os dois mantiveram amizade por muito tempo, só iniciando um relacionamento amoroso no mês de julho daquele ano.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais