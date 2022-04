Camila Cabello e Willow Smith trabalham juntas em ‘Psychofreak’; veja prévia

Camila Cabello e Willow falam sobre a relação entre amor e internet em ‘Psychofreak’ . Foto: Instagram / @camila_cabello

Na próxima sexta-feira, 8, a cubana Camila Cabello lança mais um clipe do seu novo projeto, o álbum Familia. Para aumentar a expectativa do público, a cantora publicou em seu Instagram nesta terça, 5, um trecho do clipe em parceria com Willow Smith, Psychofreak.

Em entrevista à revista Elle Mexicana, ela falou sobre o novo álbum e confessou que a música com Willow se tornou a sua favorita. Para Camila, todas as novas músicas tem um tom mais intimista e autêntico. Fala sobre uma garota imigrante, filha de uma cubana com um mexicano.

“Sou uma imigrante que veio para os Estados Unidos quando tinha sete anos, cresci com pai mexicano e mãe cubana. Eu sinto como se a minha personalidade ficasse entre esses dois países. Tenho um forte vínculo com as duas culturas e por isso me sinto em casa em qualquer lugar. Quanto mais madura, mais percebo que quero estar nesses lugares, cercada pelo meu povo e aprendendo mais sobre as culturas que estão presentes em mim.”